REȘIȚA – Sta in firescul vieții sa avem momente in care trebuie sa simțim ca altarele sufletului se prabușesc cu zgomot, ca icoanele valorilor și chipurilor in care credeam se fac cioburi, sta in firescul lumii sa avem incercari care ne testeaza puterea caracterului! De cate ori nu ne-am trezit luați de valuri emoționale pe care cu greu le-am controlat? De cate ori, fiecare dintre noi, am trait momente pe care nu le-am ințeles, de cate ori nu am pierdut clipe, lucruri, situații, șanse, oameni? Sunt sigura ca de multe ori sa zambim parea un chin. Toți pierdem cate ceva și orice pierdere are intensitatea…