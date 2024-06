Când își vor recupera românii banii pentru anumite bonuri de cumpărături: „Procesul va dura între patru și cinci luni” Ministerul Finanțelor pregatește o inițiativa prin care romanii vor putea sa-și recupereze o parte din banii pe care i-au cheltuit la cumparaturi, cu condiția sa prezinte bonul fiscal. Totuși, experții avertizeaza ca implementarea acestei masuri va dura, deoarece casele de marcat vor avea nevoie de actualizari de software pentru a putea scana codul QR pe […] The post Cand iși vor recupera romanii banii pentru anumite bonuri de cumparaturi: „Procesul va dura intre patru și cinci luni” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

