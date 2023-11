Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii vulnerabili vor avea bani in plus de sarbatori. Aceștia vor primi o noua tranșa de 250 de lei, transferata direct pe cardurile de alimente.Banii sunt acordați de catre Guvern in cadrul programului "Sprijin pentru Romania", destinat asigurarii accesului la alimente și mese calde pentru…

- Suma suplimentara de 250 de lei va fi distribuita pensionarilor la mijlocul lunii decembrie, iar plata va fi gestionata de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Banii se acorda o data la doua luni persoanelor cu venituri reduse, conform listelor de beneficiari eligibili centralizate…

- In cadrul programului „Sprijin pentru Romania”, persoanele care provin din medii vulnerabile primesc, o data la doua luni, suma de 250 de lei pe cardurile primite prin Posta Romana. Romanii aflați in situații vulnerabile au primit deja, anul acesta, cinci tranșe de bani: in februarie, aprilie, iunie,…

- Noua transa, in valoare de aproximativ 625 milioane lei va asigura, in zilele urmatoare, incarcarea cardurilor detinute de 2,5 milioane persoane vulnerabile cu inca 250 lei. Aceste ajutoare sunt acordate o data la 2 luni, persoanelor cu venituri mici, conform listelor de beneficiari eligibili centralizate…

- Noua transa, in valoare de aproximativ 625 milioane lei va asigura, in zilele urmatoare, incarcarea cardurilor detinute de 2,5 milioane persoane vulnerabile cu inca 250 lei. Aceste ajutoare sunt acordate o data la 2 luni, persoanelor cu venituri mici, conform listelor de beneficiari eligibili centralizate…

- In luna octombrie va fi virata o noua tranșa pe cardurile sociale de alimente. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat data exacta in care cardurile vor fi incarcate. „Cardurile de alimente s-au dat in august, partea de august și septembrie, urmeaza tranșa din octombrie,…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania, Adrian Caciu, a anunțat data la care va fi virata urmatoarea tranșa de bani pe cardurile sociale de alimente.„Cardurile de alimente s-au dat in august, partea de august și septembrie, urmeaza tranșa din octombrie, octombrie-noiembrie, deci…

- ”Peste 200 de milioane de euro au de primit orasele mici din Romania pentru a putea finaliza la timp proiectele finantate din Programul Operational Regional 2014–2020. In cazul in care acesti bani nu se primesc pana la finalul anului in curs, zeci de santiere din intreaga tara risca sa fie abandonate,…