- Reducerea consumului de gaze cu 15% și activarea mecanismului de solidaritate, pe care premierul Ciuca s-a și grabit sa le accepte, par sa fie programate doar pentru Romania. Germania deja discuta la nivel oficial ca romanii nu au nevoie de gaze, ca sunt peste 3 milioane de gospodarii care se incalzesc…

- Regulamentul propus de Comisia Europeana privind reducerea consumului de gaz cu 15% intre august 2022 și martie 2023 Avand in vedere ca reuniunea miniștrilor Energiei din UE va avea loc peste cateva zile (26 iulie), PSD ii solicita ministrului Virgil Popescu sa prezinte urgent in Coaliție o analiza…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte (n.n- noaptea de joi, 30 iunie spre vineri,1 iulie) si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- Romanii sa mai stinga cate un bec, daca vor ca țara sa scape de dependenta de gazele rusești. Așa suna sfatul ministrului energiei, care spune ca reducerea consumului inseamna, implicit, importuri mai mici.

- Legea offshore a fost adoptata de Senat. Proiectul va debloca exploatarea gazelor din Marea Neagra. „Un vot pentru independența energetica a Romaniei", a spus dupa vot liderul senatorilor PNL. Decizia a fost luata cu 91 voturi „pentru" și 13 „impotriva". „A trebuit sa vina PSD din nou la guvernare pentru…