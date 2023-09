Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei susține ca pachetul de masuri fiscale pregatit de Guvern reprezinta „un pas in direcția buna”, in situația in care Romania se confrunta cu „probleme sistematice”.

- Acestea introduc, printre altele, plata contributiei de sanatate pentru angajatii din constructii, agricultura si industria alimentara, precum si plata impozitului pentru IT-istii care castiga peste 10 mii de lei. De asemenea, va creste TVA la anumite produse. Autoritatile spera sa reduca astfel, deficitul…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) critica noile masuri fiscale propuse de Guvern și afirma ca implementarea acestora ar avea un impact negativ asupra sectorului auto național.

- Incepand de astazi intra in vigoare propunerile MAI privind modificarea condițiilor de restituire a permisului de conducere reținut și a celor de dobandire a permisului de conducere romanesc de catre șoferii care dețin permise eliberate de alte state In ședința de Guvern de joi, 10 august a.c., a…

- Modificarile fiscale propuse de Guvern pentru a umple gaura la bugetul de stat vor impinge piața construcțiilor catre practici ilicite, IMM-urile vor cauta inginerii contabile pentru a declara un profit cat mai mic, in timp ce locurile de munca din...

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul de Finante, Marcel Bolos au prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noile masuri fiscale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt peste 50 de masuri care au fost discutate si in cadrul Coalitiei."Vorbim de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul…

- Modificarile fiscale pregatite de Guvern vor provoca noi scumpiri. Patronatele din mai multe sectoare au facut calcule și susțin ca prețurile vor crește inevitabil. Așa ca nu sunt de acord cu majorarea taxelor și eliminarea unor facilitați de la 1 septembrie.

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 04-13.07.2023 un amplu sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul modificarilor fiscale preconizate de la 1 septembrie 2023. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 1197 antreprenori, au…