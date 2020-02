Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, valabila in zonele montane, in Moldova si local in Muntenia si Dobrogea. Avertizarea a intrat in vigoare miercuri, la ora 8.00.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben privind intensificari ale vantului, de miercuri dupa-amiaza pana joi seara, in Moldova, Carpatii Meridionali si Orientali, in sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei si Dobrogea.

- Meteorologii anunta cod galben de ninsori, in Moldova si zona montana, pana luni, la ora 22.00. In plus, 19 judete intre care și Buzau sunt sub cod galben de vant puternic, pana la aceeasi ora, fiind anuntate rafale de vant care pot depasi 80 de kilometri la ora. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii au prelungit, pana luni, la ora 22.00, codul galben de ninsori pentru Moldova si zona montana. In plus, au emis o noua avertizare cod galben care vizeaza 19 judete si anunta rafale de vant care pot depasi 80 de kilometri la ora.

- Meteorologii au prelungit, pana luni, la ora 22.00, codul galben de ninsori pentru Moldova si zona montana. In plus, au emis o noua avertizare cod galben care vizeaza 19 judete si anunta rafale de vant care pot depasi 80 de kilometri la ora.

- Meteorologii anunta ca, incepand de sambata dupa-amiaza si pana luni seara, in cea mai mare parte a tarii vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si ninsori. Pentru zona de munte a fost emisa o atentionare Cod galben de ninsori, chiar viscol la altitudini mai mari de 1.700 de metri,…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea miercuri, 1 ianuarie 2020. In mai Moldova, Dobrogea și Baragan este valabila o avertizare de vant puternic.Avertizarea meteorologica de vant puternic este valabila pana la ora 20:00. In Moldova rafalele de vant vor fi de 50-70 km/h, in timp ce in Dobrogea și…

- Meteorologii au emis, luni dupa-amiaza, o avertizare Cod galben de vant puternic, valabila in județele Suceava și Neamț, pana la ora 23.00, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani va beneficia de plati mai ieftine? Potrivit ANM,…