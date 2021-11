Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei pune in circulație, din 1 decembrie, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu. „Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie…

- Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, de la 1 decembrie 2021, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei, fiind prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina: Ecaterina Teodoroiu.

- sursa foto: Economedia.ro Bancnota cu valoarea nominala de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu va fi pusa in circulație incepand cu data de 1 decembrie 2021, anunța Banca Naționala a Romaniei. Aceasta reprezinta prima bancnota romaneasca pe care se regasește chipul unei femei, transmite…

- BNR pune in circulație, din 1 decembrie, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu.

- De ZIUA NAȚIONALA, vom avea prima femeie care va aparea pe o bancnota romaneasca. Anunțul facut de BNR De ZIUA NAȚIONALA, vom avea prima femeie care va aparea pe o bancnota romaneasca. Anunțul facut de BNR Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, de la 1 decembrie 2021, o bancnota cu valoarea…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa, pana la sfarsitul acestui an, prima bancnota pe care apare chipul unei femei, o bancnota in valoare de 20 de lei, care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu, a anuntat europarlamentarul Corina Cretu. Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, a…

- Banca Naționala a Romaniei va lansa, in aceasta toamna, prima bancnota pe care apare chipul unei femei. Este vorba despre o bancnota in valoare de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu, eroina in Primul Razboi Mondial, relateaza Economedia.ro. Anunțul a fost facut de europarlamentarul Corina…

- Banca Naționala a Romaniei intentioneaza sa puna in circulatie toamna aceasta prima bancnota romaneasca care va avea pe ea chipul unei femei. BNR intentiona sa puna in circulatie bancnota de 200 de lei, pe care se afla chipul Ecaterinei Teodoroiu, in cursul anul 2020, dar momentul a tot fost amanat.…