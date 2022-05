Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei proceduri trimise de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare, inscrierea la BAC 2022 se face in perioada 23-27 mai, De asemenea, potrivit calendarului oficial, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala are loc in perioada 6-8 iunie, iar evaluarea competențelor digitale,…

- Cand incepe vacanta de vara 2022 pentru elevii din fiecare clasa? Elevii și copiii de gradinița vor intra in vacanța de vara pe data de 11 iunie 2022, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Semestrul al II-lea se va incheia vineri, 10 iunie, pentru majoritatea elevilor. Vacanta de vara…

- Sfarșitul anului școlar se apropie, ceea ce inseamna stres și emoții pentru copii, dar și pentru parinți, deoarece incep testarile competențelor fundamentale la diferite materii. Cu toate acestea, potrivit prevederilor din Legea Educației, nu toți copiii sunt obligați sa susțina Evaluarea Naționala.…

- Realizator: Dan Georgescu – Elevii si prescolarii revin de astazi la cursuri dupa vacanta de primavara de doua saptamani. Semestrul al doilea mai are sase saptamani pentru elevii care nu sunt in ani terminali. Mai multe ne supune reporterul RRA Felicia Mocanu. Reporter: Potrivit calendarului aprobat…

- Elevii și preșcolarii se intorc la școala luni, dupa singura vacanța pe care o au in semestrul al II-lea in anul școlar 2021-2022. Vezi ce evaluari urmeaza și care este calendarul examenelor.

- Elevii vor intra de maine in vacanța de primavara, timp de doua saptamani, conform calendarului școlar anunțat de Ministerul Educației. Cursurile din acest semestru se vor relua din 2 mai și vor dura... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Elevii intra, dupa terminarea cursurilor de joi, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cursurile semestrului al doilea al anului scolar 2021 - 2022 vor fi reluate pe 2 mai si se vor incheia pe 10 iunie. Prin exceptie, pentru clasele terminale din invatamantul…

- Structura anului școlar are parte de o serie de modificari. Elevii cu siguranța vor ramane surprinși de noile schimbari anunțate dupa ședința importanta de astazi de la Ministerul Educației. Invațaceii vor afla cum vor invața anul viitor, dupa o luna și jumatate de discuții despre acest subiect. De…