Când intră banii pe voucherele de alimente 2023. Milioane de români vor primi această sumă Guvernul continua sa ajute romanii defavorizați acordand un nou ajutor. Așadar, cand intra banii pe voucherele de alimente 2023, cea de-a patra tranșa. Milioane de romani vor primi aceasta suma, pe care o vor putea folosi pentru cumpararea de alimente sau mese calde. Cand vor fi alimentate cardurile sociale pentru hrana 2023. Aceasta este a […] The post Cand intra banii pe voucherele de alimente 2023. Milioane de romani vor primi aceasta suma appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii „vulnerabili” vor primi bani pe voucherele de alimente pentru a-si cumpara hrana de baza. Fiecare tichet are o valabilitate de 12 luni și poate fi folosit doar de beneficiar, dar se pot face și unele excepții. Voucherele de alimente vor fi incarcate cu bani pentru tranșa a patra in luna august.…

- Lovitura dura pentru cei 2 milioane de romani care primesc pachete de alimente gratuite de la Uniunea Europeana. Programul prin care aceștia primesc produsele ar putea fi modificat, existand varianta ca in viitor ele sa fie inlocuite cu tichete valorice. Veste proasta pentru romani Proiectul, finanțat…

- Vești proaste pentru romani! Voucherele pentru plata facturilor nu vor mai fi acordate incepand de anul viitor. Anunțul a fost confirmat de Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene. Oficialul vine cu explicații și susține ca Uniunea Europeana a decis sa nu prelungeasca masurile de sprijin. Romanii…

- Voucherele de alimente in valoare de 250 de lei se taie pentru anumite categorii de romani, chiar daca acestia sunt eligibili pentru a le primi. Cei 250 de lei de pe voucherele de alimente, primiti o data la doua luni, sunt de un real folos pentru romanii sarmani. 600 milioane lei pentru 2,4 milioane…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat vineri ca de la 15 iunie se va incarca o noua transa de 250 de lei pe cardurile pentru alimente si mese calde, fiind vorba de 600 de milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili. Ministrul mai spune ca in…

- Pentru romani urmeaza o noua minivacanța, dupa ce Guvernul a decis sa faca legatura intre Ziua Copilului și Rusalii. Mai precis, aceștia se vor bucura de zile libere in intervalul intervalul 1-5 iunie 2023, cu ocazia Zilei Copilului (1 iunie), și sarbatoarea Rusaliilor, care pica pe 4 iunie, intr-o…

- Este vestea momentului pentru 8 milioane de viitori pensionari din Romania. Ce se intampla cu pensiile in 2023, in contextul in care fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au reușit sa recupereze toata pierderea inregistrata in 2022. Vești bune. Banii celor 8 milioane de viitori pensionari…

- Este lovitura de proporții data de frații Dedeman. Frații Dragoș și Adrian Paval sunt implicați in tot felul de afaceri in Romania, toate aducandu-le bani frumoși. Aproape ca nu exista un domeniu in care frații de la Bacau sa nu fie implicați. Așadar, care este acum vanzarea care le-a adus noi milioane…