Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunta ca beneficiarii voucherelor pentru alimente acordate odata la doua luni vor primi contravaloarea voucherelor nu in ultima saptamana a lunii aprilie, asa cum era programat, ci in Saptamana Mare.De asemenea, cei care primesc pachete cu ajutoare alimentare…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi, dupa o vizita de lucru in Prahova, ca in Saptamana Mare vor fi incarcate, in avans, cardurile de alimente din cadrul programului Sprijin pentru Romania cu transa de 250 de lei aferenta lunii aprilie, conform Agerpres.roPana…

- Sprijinul pentru alimente și mese calde acordat romanilor vulnerabili continua și in 2023, odata cu majorarea cu 12,5% a pragului de venit pana la care se acorda dreptul. Cardurile pentru produse alimentare și mese calde au fost reincarcate cu o tranșa noua de 250 de lei. Un numar de 2,4 milioane de…

- Vouchere de 4.000 de lei: Ce categorii de romani vor beneficia de noile masuri sociale Vouchere de 4.000 de lei: Ce categorii de romani vor beneficia de noile masuri sociale Trei categorii de beneficiari romani vor primi noi vouchere de la stat a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Cardurile sociale au fost alimentate cu o noua tranșa de 250 de lei. 2.4 milioane de romani au primit ajutorul de la stat Cardurile sociale au fost alimentate cu o noua tranșa de 250 de lei. 2.4 milioane de romani au primit ajutorul de la stat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat…

- Guvernul a aprobat o noua modalitate de plata privind ajutorul de incalzire. Este vorba de plata online cu ajutorul cardului de energie. Anunțul a fost facut de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Guvernul a aprobat astazi, prin ordonanta, cea de-a treia modalitate de a efectua…

- Subvenții de 750 de lei pentru acești romani! Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are planuri mari pentru acest an, dar și pentru urmatorii, cand vine vorba de ajutoare sociale. Deja sunt demarate, cel puțin, 4 programe mari, incluzand aici și cel demarat din 2023 cu ajutoarele pentru facturile…

- Pentru contracararea scaderii generale a standardului de viata și a aparitiei unor grupuri sociale vulnerabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continua sa implementeze masuri care sa sa preintampine si sa compenseze efectele sociale destructive, cauzate de contextul macroeconomic,…