Când începe vaccinarea populației generale împotriva COVID-19 Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti- COVID-19 spune ca cea de-a treia etapa de vaccinare care va cuprinde persoanele care nu lucreaza in sistemul medical, in domenii esențiale și nu se afla in categoria de risc ar pautea incepe in luna aprilie. Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O gasești AICI „In ceea ce privește etapa a treia de vaccinare, estimam ca inceputul lunii aprilie este un termen realist pe care le putem lua in calcul, insa trebuie sa ințelegem practic folosim acest termen de estimare intrucat momentul de inceput al vaccinarii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

