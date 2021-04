Când începe vaccinarea copiilor în România. Explicațiile lui Valeriu Gheorghiță Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat luni la Antena 3 ca este foarte probabil ca tinerii cu varsta intre 12 și 15 ani sa se poata vaccina inca din acest an cu vaccin de la Pfizer. Intrebat cand ar putea incepe vaccinarea anti-Covid a tinerilor, Valeriu Gheorghița a raspuns: „Primul pas important este sa se obtina autorizarea pentru grupa de varsta 12-15 ani. Singurul vaccin in masura sa obtina la acest moment este Pfizer, care urmeaza sa depuna documentatia la Agentia Europeana a Medicamentului. In general timpul de acordare a autorizatiei este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita a afirmat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea anti-COVID pentru copiii cu varste intre 12 si 15 ani. ”Am vazut ca (…) Pfizer a depus deja la FDA datele pentru a obtine autorizare si indicatie pentru grupa de varsta 12-15 ani, ceea ce inseamna…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), dr. Valeriu Gheorghita, crede ca din toamna ar putea incepe vaccinarea anti-COVID pentru copiii cu varste intre 12 si 15 ani. ‘Am vazut ca (…) Pfizer a depus deja la FDA datele pentru a obtine…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19 dupa ce Pfizer a cerut autorizarea si pentru aceasta categorie de varsta. Gheorghita a fost intrebat duminica, la Digi 24 de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi seara, ca vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul trei al anului. Valeriu Gheorghița estimeaza ca in doua luni vaccinarea copiilor intre 12 și 15 ani ar putea…

- Gheorghița: Din trimestrul trei ar putea incepe vaccinarea copiilor intre 12 și 15 ani Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul trei al anului. Gheorghița estimeaza ca in doua…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca tinerii din Romania, cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, s-ar putea vaccina impotriva COVID-19 in cel de-al treilea trimestru al acestui an, cel mai probabil. ”Estimam ca intr-o perioada…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) urmeaza sa hotarasca joi, 11 martie, daca permite utilizarea in UE a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, cel care se administreaza intr-o singura doza, potrivit Dpa, citata de Mediafax.Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca imunitatea data de vaccinul anti-COVID poate dura si peste un an, conform estimarilor si datelor existente in acest moment, iar anticorpii incep sa apara la 14 zile de la administrarea primei doze de ser, in cazul vaccinului…