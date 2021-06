Când începe vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 12 ani? Coordonatorul Campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat, joi, ca vaccinarea copiilor cu varsta de pana la 12 ani ar putea incepe la sfarșitul anului 2021. „Copiii trebuie vaccinați tocmai pentru a intrerupe lanțul de transmitere a acestei afecțiuni. Pana in acest moment am putut vaccina copiii cu varste mai mari de 16 ani și acest lucru a contat foarte mult. Știm ca avem pana acum peste 80.000 de copii cu varsta mai mare de 16 ani care au fost vaccinați, ceea ce este o cifra destul de imbucuratoare. Ma aștept ca și in randul copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19 destinat imunizarii copiilor cu varste intre 12 si 15 ani a fost deschis, miercuri, in Parcul Lumea Copiilor - zona rotonda din Sectorul 4, in prezenta primarului Daniel Baluta si a col. dr. Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare…

- "Cumva era de anticipat pentru ca exista un procent, o parte a populatiei care dorea sa se vaccineze si a ajuns sa se vaccineze, exista o parte a populatiei care are nevoie de un imbold sa ajunga la vaccinare si cred ca aici suntem in momentul asta, la acea parte a populatiei care are nevoie de un oarecare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Romania va fi pregatita si pentru vaccinarea copiilor de 12-15 ani, cu acordul parintilor, in momentul in care va avea autorizarea de la Agentia Europeana a Medicamentului (AEM), a anuntat, luni, la Craiova, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva…

- Romania va fi pregatita si pentru vaccinarea copiilor de 12-15 ani, cu acordul parintilor, in momentul in care va avea autorizarea de la Agentia Europeana a Medicamentului (AEM), a anuntat, luni, la Craiova, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva…

- Romania are garantia unui numar suficient de doze de vaccin pentru a ajunge la imunitatea de grup, iar in prezent primeste saptamanal doar de la Pfizer 700.000 de doze, fiind folosite circa 650.000, a declarat presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva…

- Copiii intre 12 și 15 ani ar putea fi vaccinați „in aceasta vara” Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat ca exista o perspectiva clara, din aceasta vara, de…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat luni la Antena 3 ca este foarte probabil ca tinerii cu varsta intre 12 și 15 ani sa se poata vaccina inca din acest an cu vaccin de la Pfizer. Intrebat cand ar putea incepe vaccinarea anti-Covid a tinerilor, Valeriu…