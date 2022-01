Vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani va incepe in Romania la finalul lunii ianuarie. CNCAV estimeaza ca dozele pentru aceasta categorie vor ajunge in țara in a doua jumatate lunii ianuarie. La copiii cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani, doza de vaccin (Pfizer) este mai mica decat cea utilizata […] The post Cand incepe vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani. Anunțul CNCAV first appeared on Ziarul National .