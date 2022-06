Stiri pe aceeasi tema

- Cand incepe vacanta de vara 2022 pentru elevii din fiecare clasa? Elevii și copiii de gradinița vor intra in vacanța de vara pe data de 11 iunie 2022, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Semestrul al II-lea se va incheia vineri, 10 iunie, pentru majoritatea elevilor. Vacanta de vara…

