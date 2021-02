Stiri pe aceeasi tema

- Structura anului școlar 2021-2022 a fost publicata, marți, in Monitorul Oficial. Astfel, cursurile vor incepe pe 13 septembrie, iar anul școlar se va incheia pe 10 iunie, potrivit Edupedu. Anul școlar 2021-2022 incepe la data de 13 septembrie 2021 pentru elevi și are 34 de saptamani de cursuri, potrivit…

