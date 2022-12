Când începe vacanța de iarnă 2022-2023: Structura anului școlar și principalele schimbări pentru elevi și profesori Cand incepe vacanța de iarna 2022-2023: Structura anului școlar și principalele schimbari pentru elevi și profesori Cand incepe vacanța de iarna 2022-2023: Structura anului școlar și principalele schimbari pentru elevi și profesori Doar trei saptamani vor invața elevii pana sa se bucure din nou vacanța. Și asta deoarece vacanța de iarna va incepe pe 23 decembrie 2022, cu doar o zi inaintea Ajunului și se va incheia duminica, 8 ianuarie 2023. […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

