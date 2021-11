Când începe testarea în școli și care va fi procedura – DOCUMENT Prima zi de testare a elevilor in școli va fi joia viitoare, pe 25 noiembrie, a anunțat ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Oficialul a declarat ca testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva se va face in prima și in a 4-a zi lucratoare a saptamanii – adica in zilele de luni și joi, la […] The post Cand incepe testarea in școli și care va fi procedura - DOCUMENT first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

