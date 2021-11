Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD vrea ca anul viitor sa extinda perioada de prohibitie a pescuitului comercial pe bratul Chilia al Dunarii, sa reglementeze pescuitul racilor si sa extinda zonele de refacere biologica a unor specii de pesti.Guvernatoarea Rezervatiei, Atena Groza,…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,057 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 59,3% (765.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…

- Dupa ce-a pus ghetele in cui Alexandru Bourceanu a intrat in afaceri. Și-a deschis o clina de recuperare sportiva pe care a vandut-o in plina criza de coronavirus, apoi a investit intr-un restaurant pe Floreasca Alexandru Bourceanu s-a nascut la Galați intr-o familie de ingineri. „Inainte de Revoluție,…

- Reprezentantii Romgaz si ExxonMobil Romania au convenit, marti, sa extinda pana pe 15 noiembrie 2021 perioada de exclusivitate pentru negocierea privind preluarea participatiei de 50% pe care o detine compania americana in proiectul gazelor de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra. "In…

- Avem un exces de economisire versus creditare bancara. Surplusul creat finanțeaza deficitul bugetar, dar ceea ce este mai rau este ca acest surplus ajunge sa finanțeze deficitele bugetare ale altor state, a spus marți Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR la Summitului Administratorilor…

- Au fost efectuate 1.327 de controale si legitimate aproape 4.000 de persoane.In perioada 1 iulie ndash; 31 august 2021, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii de la transporturi au actionat pentru cresterea sigurantei si securitatii navigatiei…

- "Romania a avut vreo 12 santiere navale si in toate functiona o asa-numita sectie de acoperire metalica, cadmiere, cu niste bai electrolitice in care se bagau elicele si alte piese pentru vapoare. Toate acestea nu aveau statii de epurare eficiente, ci doar formale, iar apa ajungea in Dunare. Cadmiul,…