Când începe sezonul de schi pe pârtiile din Munții Șureanu Sezonul de schi in Munții Sebeșului incepe in 10 decembrie, dupa cum au anunțat reprezentanții Domeniului Schiabil Șureanu. Anunțul a fost facut dupa ce in ultima perioada in zona a nins consistent. Partiile, situate la o altitudine medie de peste 1.800 de metri, beneficiaza de zapada naturala și nu exista tunuri de zapada (altitudine minima – 1.650 de metri, altitudine maxima 2.010 metri). Este o zona montana preferata și de președintele Iohannis, anii trecuți, dupa cum remarca g4media. Accesul spre partii se face pe ruta Sebeș – Șugag – lacul Oașa (DN 67 C – Transalpina), apoi la dreapta spre…

- Iubitorii de schi și zapada primesc o veste buna. Domeniul Schiabil Șureanu a anunțat ca partiile sale vor fi deschise publicului incepand de vineri, 10 decembrie 2021. „Pregatiți pentru un nou sezon la Șureanu! Dragi prieteni, la noi a nins consistent și ne pregatim sa incepem un sezon de distracție…

