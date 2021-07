Vești bune pentru iubitorii serialului The Waliking Dead. Am aflat cand incepe sezonul 11, mai exact ultimul sezon al producției americane. Serialul horror The Walking Dead a ajuns aproape de final. Producatorii au anuntat ca sezonul 11 va fi ultimul. “Mai avem multe povesti de spus in The Walking Dead, asa ca acest sfarsit va fi un inceput pentru mai multe povesti si personaje, fete familiare si locuri, voci noi si noi mituri. Acesta va fi un final de gala, care va duce la noi premiere. The Walking Dead traieste”, a declarat Scott Gimple, chief content The Walking Dead. Cand incepe sezonul 11…