- Cand incepe școala in 2023, este intrebarea pe care și-o pun toți elevii conștiincioși, dar și parinții care vor ca in prima zi de cursuri copiii lor sa fie pe deplin pregatiți. Conform Monitorului Oficial, care a publicat calendarul anului școlar 2023 – 2024, elevii vor avea cinci vacanțe. Cand incepe…

- A inceput vacanța de vara pentru elevi. Cei din clasele terminale au incheiat anul școlar mai devreme, pe 2 iunie 2023. Pentru ceilalți, vacanța mare a luat start pe 17 iunie. De asemenea, liceenii de la filiera tehnologica, invațamantul postliceal și invațamantul profesional sunt liberi de pe 23 iunie…

- Elevii au revenit in banci, marti, dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, mai putin cei din clasele terminale care se pregatesc de examene. Profesorii au la dispoziție patru zile in care trebuie sa finalizeze procedurile de incheiere a situatiilor scolare, dupa ce Guvernul…

- Potrivit structurii anului școlar 2023-2024, publicate in Monitorul Oficial, elevii și copiii de gradinița vor incepe cursurile pe data de 11 septembrie. Anul școlar 2023-2024 are o durata de 36 de saptamani de cursuri. In noul an, „Școala altfel” și „Saptamana verde” vor avea loc in perioada 11 septembrie…

- Cum incepe școala, din toamna. Structura anului școlar 2023-2024. Perioadele de cursuri, vacanțe și detalii pentru elevi Structura anului școlar 2023-2024 – calendar: Cursurile pentru anul școlar 2023—2024 vor incepe din 11 septembrie și vor dura 36 de saptamani, potrivit ordinului de ministru publicat…

- Publicația de educație Școala 9 a analizat impreuna cu profesori și elevi structura pe module pe care au experimentat-o in premiera in acest an. Cum a fost pentru ei structura cu mai multe vacanțe și in care s-a incheiat doar o medie anuala. Mai multe cercetari globale spun ca pauzele mai dese nu dauneaza…

- Potrivit unor surse bine informate, in prezent este acceptata idea ca in cel mai rau caz se vor amana examenele si nu o sa fie anul scolar inghetat. Deja siteurile de profil (Edupedu.ro) a scris ca a fost modificat de catre Ministerul Educației, calendarul pentru admiterea la liceu 2023. Sunt vizați…

- Ultima vacanța din anul școlar 2022-2023, mai exact cea de la finalul modului 5, este programata in luna iunie. Astfel, conform structurii anului școlar, elevii vor intra in vacanța de vara pe data de 17 iunie, aceasta fiind ultima zi de școala. Vacanta de vara 2023. Elevii scapa de cursuri diferentiat,…