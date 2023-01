Când începe școala în 2023. Câte vacanțe mai au elevii până la vară Cand incepe școala in 2023. Cate vacanțe mai au elevii pana la vara. Toata lumea vrea sa știe cand incepe școala in 2023, dar și cat timp mai au elevii pana vor incheia acest an școlar. Conform calendarului publicat de Ministerul Educației, prima zi de școala din anul 2023 este luni, 9 ianuarie, și aceasta deschide modulul 3 de cursuri. Cand incepe școala in 2023. Cate vacanțe mai au elevii pana la vara Elevii și profesorii merg la școala pana vineri, 3 februarie, 10 sau 17 februarie, cand vor incepe vacanța de schi de o saptamana, decisa diferit de la un județ la altul, potrivit structurii anului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

