Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, in parteneriat cu Asociația CulturALL, anunța lansarea seriei de evenimente cultural-educative „Seri de Vara la Buzau”, in cadrul proiectului „Școala din Parc”, proiect ce se va desfașura in Parcul Tineretului. Astfel, in perioada…

- Anul școlar 2020-2021 ar putea incepecu doua saptamani mai devreme, daca Ministerul Educației vaține seama de propunerile facute de doua organizații, relateazaedupedu.ro.Propunerea a fost facuta marți incadrul unei intalniri la Guvern care nu a fost anunțata oficial.Organizațiile Seeding KnowledgeFoundation…

- Cea mai mare unitate de invatamant din orasul Buzau, Scoala gimanziala nr. 11, va deveni prima scoala suta la suta „verde” din Romania. Promisiunea apartine Primariei, care si-a propus ca, in 2030, Buzaul sa devina primul oras din Romania cu economie circulara.

- Consultantul politic Cozmin Gusa lanseaza un scenariu grav cu privire la jocurile politice din Bucuresti. Acesta sustine ca exista un plan prin care Monica Anisie sa fie impusa la Primaria Sectorului 2, in dauna lui Cristian Popescu. Acest plan ar fi pus in scena prin mecanisme de tip "stat paralel",…

- Copiii vor merge mai devreme la scoala, vor fi evaluati mai des si vor fi „cititi” datorita unui portofoliu educational. Prin alte teste, acum de tip international se va urmari evolutia elevului si felul in care acesta asimileaza notiunile din scoala...

- Potrivit documentului, clasele trebuie sa fie de maximum 10-15 elevi, elevii sa stea maximum 4 ore pe zi la școala, iar fiecare ora de curs sa dureze cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi invața de acasa online. "Sunt ingrozita si as vrea sa mai citesc o data dimineata, cand…

- Luna iunie marcheaza debutul unei lungi vacanțe de vara, un timp al expedițiilor in natura, al vacanțelor in familie, precum și al noilor descoperiri. In completarea acestor experiențe și din dorința de a susține parinții in aceasta perioada, Editura Frontiera anunța doua noi titluri, care se remarca…

- „Astazi, 14.06.2020, la ora 18:00 ni s-a confirmat un nou caz de profesor pozitiv la Liceul «Alexandru Ioan Cuza» din Iasi. De asemenea ni s-a transmis ca si la Scoala "Vasile Conta" un elev se afla in izolare dupa ce a participat la cursurile de pregatire. Cazul de la Liceul "Alexandru Ioan Cuza"…