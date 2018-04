Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii intorcandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 –…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

