- Cand va fi lansat Programul Rabla 2020. Ministrul Mediului spune ca va aloca cea mai mare suma de pana acum pentru eliminarea mașinilor poluante Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la fabrica Ford. Potrivit…

- "Pentru Rabla clasic ne-am luat angajamentul ca vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetatenilor pentru achizitionarea de autoturisme pastrand aceleasi valori ca in anul trecut, iar pentru Rabla plus, bugetul pentru acest an creste de la 95 milioane la 140 milioane (lei n.red.), urmand…

- Programul "Rabla Clasic" va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru…