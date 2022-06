Stiri pe aceeasi tema

- Tradiții de CIREȘAR. Cele 5 sarbatori creștine ale lunii iunie. Legende, obiceiuri si superstitii In luna iunie, numita popular „ciresar”, a sasea din an, sunt mai multe sarbatori, de care sunt legate credinte populare interesante. Sunt cinci sarbatori creștine importante in luna iunie 2022: Inalțarea…

- Sarbatorile religioase si posturile din Calendarul ortodox 2022 sunt foarte importante pentru toti crestin ortodocsii ,Sarbatorile religioase si zilele de post din luna iunie, conform Calendarului ortodox 2022Luna iunie are cinci praznice insemnate cu cruce rosie in calendar, Inaltarea Domnului, Pogorarea…

- HRISTOS A INVIAT!… Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a oficiat slujba de binecuvantare si a inaugurat Asezamantul social „Sfintii Adrian si Natalia” care functioneaza in cadrul parohiei „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Vaslui. Acesta este cel de al optulea asezamant social al Asociatiei „Filantropia…

- Luni, 25 aprilie 2022, in a doua zi de Paști, Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfanta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Arhiepiscopul Tomisului a oferit Sfanta Lumina credinciosilor la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel". In noaptea de Inviere, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a adus Sfanta Lumina din largul Marii Negre, purtand o in procesiune din Portul Tomis pana la Catedrala arhiepiscopala…

- Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui. Aceasta sarbatoare se mai numește Vinerea Paștelui, Vinerea Patimilor, Vinerea Neagra sau Vinerea Seaca. Iata care este cea mai puternica rugaciune pe care o poți rosti in aceasta zi sfanta. Te scapa de necazuri și iți aduce…

- In perioada Saptamanii Patimilor, cat si in zilele de Pasti, bisericile ortodoxe din Mioveni isi intensifica programul liturgic si activitatile. Atat credinciosii din oras, cat si cei din zonele limitrofe au posibilitatea sa participe la slujbele oficiate la Catedrala „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”,…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților organizeaza licitație pentru restaurarea picturii la biserica din Malini. ”Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Malini, Protopopiatul Falticeni, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, cu sediul in satul Malini, comuna Malini, județul Suceava, organizeaza licitație…