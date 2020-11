Când începe Postul Crăciunului în 2020. Zilele în care este făcută dezlegarea la pește și vin In fiecare an, creștinii țin cu strictețe timp de 40 de zile Postul Craciunului, cunoscut și ca Postul Nașterii Mantuitorului. Potrivit calendarului ortodox, Postul Craciunului 2020 incepe pe 15 noiembrie și se va incheia pe 24 decembrie. Este important de știut ca in aceasta perioada nu se organizeaza nunți, nici botezuri. Pe durata postului de 40 de zile, credincioșii iși amintesc de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, cand acesta aștepta sa primeasca cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatra ale Tablelor Legii, potrivit crestinortodox.ro . Potrivit tradiției creștin-ortodoxe, Postul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

