- MEDALIAȚI… Ultimul concurs de atletism al anului, Cupa de Iarna “1 Decembrie” – Bacau, a adus rezultate excelente pentru atleții de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui. Sportivii vasluieni s-au intors acasa cu mai multe clasari pe podium, Laura Antoche, Vlad Moraru și David Tabara urcand pe cea mai…

- COPII ȘI JUNIORI… La finele saptamanii trecute, la Barlad, s-a derulat o noua etapa a Interligii de Iarna, competiție rezervata copiilor și juniorilor. Au participat juniori de la cluburile Juniorul Barlad, Atletic Club Barlad, Real Junior Vaslui, Standard Vaslui, Hușana Huși și Unirea Negrești, nascuți…

- Ultima rectificare bugetara de anul acesta este de bun augur pentru cinci comune și un municipiu din județul Vaslui. Acestea vor primi, in prag de Craciun, 1 milion de lei din fondul de rezerva ca ajutor pentru “situațiile de extrema dificultate in care se afla”. Cea mai mare suma – 200.000 lei – ar…

- Un incendiu puternic ce s-a produs din cauza unei centrale termice a lasat brusc o familie din localitatea Lunca Rateș, comuna Scanteia, fara truda de o viața. Focul a mistuit in totalitate casa familiei alcatuite din cinci membri, printre care și un bebeluș. Daca locuința oamenilor greu incercați era…

- Jachetele pentru barbați au evoluat mult in ultimii ani. Sigur, exista modelele clasice care nu se vor demoda niciodata, dar exista și jachete elegante care pot fi purtate pe tot parcursul anului. Fie ca ești in cautarea unei jachete de toamna, a unei jachete de iarna sau a unei jachete de toamna/iarna,…

- Iarna se lasa așteptata in Romania: Temperaturile cresc din nou. Cum va fi VREMEA in perioada 21 noiembrie-19 decembrie 2022 Iarna se lasa așteptata in Romania: Temperaturile cresc din nou. Cum va fi VREMEA in perioada 21 noiembrie-19 decembrie 2022 Meteorologii ANM anunța spun ca, dupa acest weekend,…

- AJUTOR… Iarna inca nu s-a instalat, insa multe primarii sunt deja intr-o situație dificila in prag de sezon rece. Multe dintre ele abia reușesc sa-și acopere cheltuielile de salarii, ca despre alte plați nici nu mai poate fi vorba. Pentru a nu intra in faliment, Guvernul a aprobat joi, la propunerea…

- Alexandru Mațan (23 de ani), extrema celor de la Rapid, va parasi in fereastra de transferuri din iarna gruparea din Giulești. Alexandru Mațan se intoarce la Columbus Crew Alexandru Mațan se va intoarce la Columbus Crew, echipa americana de la care a fost imprumutat in luna august. Potrivit Digi Sport,…