Mai sunt cateva zile pana la cel mai mare pelerinaj de la noi din țara, la Sfanta Parascheva , in Iași, capitala Moldovei. Deja mii de credincioși au luat drumul orașului din Copou, acolo unde se vor ruga la moaștele Sfintei, dupa doi ani de pandemie in care au existat restricții și accesul a fost limitat. Acum, pregatirile sunt in linie dreapta la Iași, iar orașul va aștepta zilele urmatoare mii de oameni care obișnuiesc, an de an, sa vina la moaștele Sfintei Pareascheva. Localnicii vin inca de pe acum pentru a se ruga și inchina, astfel incat in zilele hramului sa fie suficient loc pentru cei…