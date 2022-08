Când începe Iumor din toamnă la Antena 1. Anunțul oficial: "E cel mai bun sezon" iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Premiera celui mai nou sezon iUmor va putea fi vizionata in portie dubla, incepand din 9 septembrie, vineri, de la 20:30 si duminica, de la 20:00, la Antena 1. Si in acest sezon, cate un jurat-surpriza li se va alatura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo in cautarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scapa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o portie savuroasa de roast, venita din partea persoanelor la care se asteapta cel mai putin. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

