- Pe piața neagra a meditațiilor din Arad, o ședința de doua ore la matematica costa intre 50 de lei și 150 de lei, iar la... The post Piața neagra a meditațiilor din Arad. Parinții scot sume mari sa le ofere copiilor alta pregatire decat cea de la „clasa” appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Inscrierile pentru clasa pregatitoare in anul școlar 2023-2024 incep pe 3 mai 2023, potrivit calendarului inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat de Ministerul Educației, marți. Ministerul anunța pe pagina de Facebook ca a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial…

- Ministerul Educației a publicat inca din 2022 Calendarul examenului de Bacalaureat pe care elevii din Romania il vor susține in 2023, in Monitorul Oficial. Probele pe care absolvenții de clasa a XII-a trebuie sa le susțina sunt structurate la fel ca...

- Copiii care au implinit varsta de sase ani si care vin din strainatate in aceasta perioada si nu mai pleaca din Romania pot fi inscrisi la scoala, in clasa pregatitoare. Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a actualizat procedura de inscriere pentru acest an scolar, procedura care va fi valabila pana…