Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia a primit banii pentru care a muncit mai bine de cinci luni la Exatlon. Actorul a donat in intregime premiul de 100.000 de euro asociației MagiCAMP, așa cum a promis in finala competiției din Republica Dominicana. (Promotiile zilei la monitoare) „Nu am de ce sa mai am emoții acum! Am…

- Dupa cinci luni departe de casa, Vladmir Draghia a revenit pe pamant romanesc. Concurentul de la „Exatlon” s-a intors in tara in zorii zilei de luni, fiind intampinat de fani si de iubita lui Alice Cavaleru. Castigatorul concursului de la Kanal d a fost bucuros de intalnirea cu sustinatorii care au…

- Echipa “Exatlon” Romania a parasit Republica Dominicana și urmeaza sa revina in Romania. Aflați la Madrid, Vladimir Draghia, Alex Nedelcu, Ionuț Sugacevschi, Ștefan Floroaia și Roxana Moise au profitat de faptul ca mai au cateva ore bune de așteptare pana la zborul spre Romania și au mers sa se plimbe…

- Vladimir Draghia este un actor care și-a gasit celebritatea dupa ce a participat la mai multe reality-show-uri. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Ultimul dintre ele a fost Exatlon, desfașurat in Republica Dominicana, pe care l-a și caștigat. CANCAN.RO, site-ul…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania, dupa cinci luni petrecute in Republica Dominicana, la Exatlon. In tot acest timp, motociclistul a fost parasit de logodnica sa, Ana Roman, dupa ce acesta s-a apropiat foarte mult de Claudia Pavel. Miercuri noapte (23 mai), „faimosul” a revenit in țara, la scurt…

- EXATLON ROMANIA: Dupa cinci luni de competitie, Vladimir Draghia, din partea echipei "Faimosii" si Ionut Sugacevschi, din partea echipei "Razboinicii", s-au calificat in marea finala. Dupa un maraton al emotiilor, care i-a unit pe fostii rivali Razboinici si Faimosi, atat in Arena din Republica…

- Mai sunt cateva zile pana la finala „Exatlon“. Castigatorul competitiei de la Kanal D, care pleaca din Republica Dominicana cu premiul de 100.000 de euro, se va alege, in direct, miercuri, 23 mai. Echipa Faimosilor a ramas in picioare cu un singur concurent – Vladimir Draghia, in timp ce Razboinicii…

- EXATLON ROMANIA 17 APRILIE 2018: Faimosii au dat-o de gol pe Diana Belbita dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai tine dieta. Diana a marturisit ca nu poate sa renunte la dulciurile care i se ofera ca premii, insa tine o “dieta de orez, partial”, referindu-se probabil la faptul ca a injumatatit…