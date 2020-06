La mijlocul lunii trecute, Marcelin Șolot, directorul Direcției de Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Bacau, a prezentat pentru cititorii noștri un program de dezinsecție pentru acest anotimp, așa cum se procedeaza an de an. „Normal, tratamentul se face pe la sfarșitul lunii mai, apoi mai avem unul la sfarșitul lunii iunie și unul in […] Articolul Cand incepe dezinsecția in oraș? apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .