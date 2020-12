Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, duminica, ca 60-70% dintre romani trebuie sa se imunizeze pentru ca viata tuturor sa revina la normal. Raluca Turcan i-a rugat pe oameni sa se gandeasca ca in cazul in care in jur de 70 la suta din populatie nu se va vaccina, atunci riscul nu a trecut si…

- Romania a inceput, duminica, vaccinarea impotriva noului coronavirus, primele persoane beneficiare fiind cadrele medicale din toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie din luna martie. Imediat dupa ce sunt vaccinați, oamenii primesc o adeverința medicala.Mihaela Anghel, o asistenta…

- Primul roman vaccinat va fi un medic de la Institutul Matei Balș Foto: Arhiva/ Guvernul României Cele 10 mii de doze de vaccin împotriva COVID-19 sunt destinate imunizarii personalului din cele 10 spitale care trateaza persoanele infectate cu noul coronavirus. Campania de vaccinare…

- Comunicarea privind vaccinarea „ține cont de starea de spirit a populației” Coordonatoarea campaniei de comunicare a autoritaților de la București privind vaccinarea anti-Covid-19 Alina Bârgaoanu. Foto: Arhiva/ Simion Mechno/ Agerpres. Primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID vor ajunge…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca vaccinul impotriva noului coronavirus se va face “sezonier”, ca si vaccinul antigripal. El a precizat ca se va administra si o a doua doza cu rapel la 28 de zile de la prima, potrivit Digi24. „Se face cu rapel la 28 de zile (vaccinul impotriva noului coronavirus…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunțat pe Facebook ca a ieșit pozitiv la ultimul test pentru coronavirus, ceea ce inseamna ca este infectata cu COVID-19. Ministra nu a dat detalii in legatura cu testul sau de unde ar fi putut contacta coronavirusul și nici in legatura cu…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat, miercuri, ca au fost platite doua miliarde de lei pentru acoperirea, de catre Guvern, a 41,5% din costul salarial al unei persoane care fost in somaj tehnic si care a revenit in activitate. 600.000 de persoane au beneficiat de…

- Nelu Tataru a explicat ca fiecare dintre transele de vaccin care vor ajunge in Romania la inceputul anului viitor va fi distribuita in teritoriu ”cu ajutorul anumitor structuri”. "Vor fi implicate toate structurile statului in aceasta strategie de vaccinare. Noi in avem in pregatire, lucram…