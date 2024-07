Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Infrastructura Rutiera a Republicii Bulgaria a anuntat, joi, ca lucrarile pe Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie. Timpul estimat de finalizare a lucrarilor de reparatie in aceasta sectiune este de aproximativ 4 luni si jumatate pentru fiecare dintre benzi.

- In județul Dolj, 4386 de absolvenți ai clasei a VIII-a sunt inscriși la Evaluarea Naționala 2024. Examenul este organizat in 134 de centre și va avea loc, conform calendarului aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 6155/2023, astfel: 25 iunie 2024 – Proba scrisa la Limba și literatura romana…

- Capitala și localitațile limitrofe au fost lovite joi seara de o furtuna puternica insoțita de o ploaie torențiala, in multe zone cu grindina de mari dimensiuni. Au fost zeci de strazi inundate și sute de placuțe de inmatriculare auto au fost smulse de pe mașini.Autoritațile au dat doua mesaje RO Alert…

- Autoritațile nepaleze vor folosi drone pentru a indeparta gunoaiele de pe cel mai inalt munte din lume, Muntele Everest. Nepalul a inceput deja sa testeze dronele pentru a indeparta gunoaiele de pe Muntele Everest. Se preconizeaza utilizarea dronelor cu o capacitate de incarcare de pina la 30 de kilograme…

- Accident aviatic foarte grav in Malaezia. 10 oameni au murit pe loc dupa ce doua elicoptere s-au ciocnit in aer in timpul unui exercițiu. Elicopterele erau militare și se pregateau pentru o parada locala. Anunțul tragediei a fost facut chiar de oficialii din armata, anunța Reuters. Accident aviatic…

- Producatorii de lapte din Statele Unite au inceput sa ia masuri, in unele cazuri radicale, pentru a incerca sa opreasca raspandirea gripei aviare la animalele lor, dupa ce aceasta a fost depistata in cirezi de vaci din mai multe state americane, relateaza Reuters. Agenția de presa amintește ca gripa…