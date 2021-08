Lucrarile la lotul 5 al autostrazii Pitești – Sibiu incep pe 1 septembrie, anunța ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Potrivit acestuia, la inceputul lunii viitoare se va intra in faza de execuție a celor 30 de kilometri de drum de mare viteza, constructorul fiind deja mobilizat in teren pentru a porni șantierul. „Tocmai a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Pitești-Curtea de Arges al autostrazii A1. Proiectarea a fost incheiata, intram in faza de execuție. Constructorul este deja mobilizat in teren pentru a porni munca pe cei 30 de km ai șantierului”, a scris ministrul…