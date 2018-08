Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a sesizat Garda Nationala de Mediu cu privire la situatia de la Targu Jiu, unde un cetatean a filmat cum vidanja Aparegio este golita intr-un canal care ajunge in Jiu. Poluarea apelor natur...

- Patronul unei agenții de turism, care are puncte de lucru la Drobeta Turnu Severin, Motru și Targu-Jiu, a sunat la 112 și a cerut ajutor, dupa ce o angajata ar fi fugit cu banii platiți de clienți pentru „vacanțe de lux”. Casiera este cercetata de polițiștii din cadrul IPJ Gorj,…

- Doi barbati, de 40, respectiv 45 de ani, din Bumbesti-Jiu, sunt anchetati de politie pentru spargerea mai multor locuinte de pe raa oraselor Bumbesti-Jiu si Targu Jiu. Suspectii sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de furt calificat, distrugere și violare de ...

- Prefectul de Gorj și șefii poliției au mers joi acasa la o femeie de 100 de ani din Ursați, Targu Jiu, pentru a-i duce un tort. Femeia i-a intampinat in straie populare, cusute chiar de ea in tinerețe, ceea ce i-a surpri...

- La Sala Maura a Palatului Administrativ din Targu Jiu a avut loc joi festivitatea de premiere a concursului județean „BENEFICIILE CONSUMULUI DE LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE”. La eveniment au participat autoritatile judetene, precum si peste 200 de elevi de la ...

- Mai mulți elevi de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu au fost filmați, in noaptea de vineri spre sambata, in curtea uneia dintre cele mai prestigioase institutii de invatamant din judetul Gorj, in timp ce le adresau cuvinte jignitoare liceenilor de la CNET. Tinerii au participat la banchetul…

- A fost rupere de nori seara trecuta in județul Gorj. Ploile torențiale au facut ravagii in mai multe zone ale județului, iar apele au inundat gospodariile localnicilor. Drumurile au fost acoperite de șiroaie dupa ce șanțurile nu au mai facut fața debitului mare de apa. Scoarța, Lelești sau Dragoieni…

- Un scandal intre mai multe persoane a avut loc astazi in centrul municipiului Targu Jiu. Polițiști din cadrul Poliției municipiului Targu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe bulevardul Constantin Brancuși din localitate a avut loc ...