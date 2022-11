Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk intentioneaza sa concedieze aproximativ 75% din cei 7.500 de angajati ai Twitter daca va reusi sa cumpere reteaua sociala, potrivit informatiilor publicate de Washington Post. Miliardarul a dezvaluit potentialilor investitori ca intentioneaza sa reduca numarul angajatilor Twitter la aproximativ…