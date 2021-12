Stiri pe aceeasi tema

- Iar o sa curga urarile de 1 Decembrie, pentru o zi iarași o sa fie plin de patrioți pe rețelele sociale, politicienii o sa-și puna in piept tricolorul, cetațenii o sa-l lege pe balcon și toți vor bea un pahar in cinstea țarii. Toata aceasta mascarada va fi menita doar sa mascheze lipsa de patriotism.…

- De ce se moare in Romania? De ce populația nu mai are incredere in sistemul sanitar și ajunge la spital in ultima clipa? De ce nu vrea lumea sa se vaccineze? De ce magazinele și restaurantele sunt goale deși celor cu Green Pass li se da voie sa intre? De ce? Contractul social nu este […] Articolul Guvernul…

- Dr. Oana Mihaela Secara, medic primar al Spitalului Municipal „Sfantul Ierarh dr. Luca ” Onești a spus, miercuri, la „Marius Tuca Show”, ca vaccinarea nu oprește pandemia, iar in spitale ajung „tot mai mulți vaccinați”. „Decidenții ar trebui sa ia in considerare ca la un moment dat pot fi intrebați…

- Desparțirea tot mai frecventa a societații in doua, operata de onor baieții deștepți de la butoane, cu scopul de a-și pastra accesul la caimac cata vreme cele doua jumatați se incaiera, nu are cum sa nu duca, inevitabil, la o paruiala generalizata. Adica, e la mintea cocoșului ca nu poți sa menții conflictele…

- Ce urmeaza dupa un titlu de vice-campion național Ne-Waza? Pandemia. Și dupa? Un nou titlu. Tot de vice-campion al Romaniei, dar la judo Under 14. Pasiunea pentru judo al lui Alexandru Zaharia, dar și antrenamentele din sala unite cu cele individuale, au adus sportivului antrenat de Dorin Cruceanu la…

- Inca de pe vremea Colectivului și, mai ales, de pe vremea Ordonanței 13, am afirmat ca romanii sunt extrem de vulnerabili la operațiunile psihologice. Mai pe romanește, deși se considera foarte deștepți, foarte mulți merg dupa fenta. O mușca adanc și nu o lasa din gura oricate argumente li s-ar aduce:…

- M-am tot intrebat, zilele astea: cum fac sa raman intreg la minte, in aceasta pandemie? Dincolo de toate scumpirile și de restul evenimentelor care ne-au dat peste cap viețile, inclusiv de șandramaua politica aruncata in aer de egoiștii de la Capitala, care, vopsiți in patrioți, latra pe la televizor,…

- Discutam cu cineva, o … cunoștința, partizan declarat al liberalilor (fara a fi și membru in partid), care incerca sa ma convinga sa am o parere vizavi de ce se-ntampla in politichia romaneasca. Pesemne ca l-am enervat cand i-am spus ca nu prea ma intereseaza subiectul. De altfel, este raspunsul pe…