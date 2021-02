Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a adus tuturor o serie intreaga de provocari. Anul 2020 ne-a testat puterea de adaptabilitate la stres și nevoi primordiale, oamenii fiind obligați sa-și ocupe timpul in propriul camin amenajandu-și gradinile. Elis Pavaje, lider in piața construcțiilor din Romania pe zona de pavaje și produse…

- Potrivit medicului, vaccinul care a ajuns in Romania este eficient și in cazul noilor forme de COVID. "Pandemia se prezinta ca o cometa. Știm ca are o coada lunga la fel ca cea a pandemiei. Acest vaccin pe care l-am facut ne protejeaza pentru toate tulpinile care sunt in circulație in acest moment",…

- Nu puține sunt persoanele care au criticat faptul ca cele mai importante persoane din Romania au evitat sa se vaccineze anti-Covid, punandu-se la indoiala eficiența serului. In cursul zilei de astazi, Ministerul Afacerilor de Externe a transmis un comunicat prin intermediul caruia anunța vaccinarea…

- Raed Arafat a explicat faptul ca noua tulpina cel mai probabil exista in Romania la mai multe cazuri și transmisia este una comunitara.„Inseamna ca tulpina exista, incepe sa se raspandeasca și posibil ca au luat de la alte persoane cu care aceste persoane au fost in contact. O sa vedem. O sa urmarim…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat spune ca și el a fost afectat de restricțiile impuse in timpul pandemiei de coronavirus. ”Un an greu și un an trist pentru ca am vazut ce insemna impactul acestui virus și am pierdut colegi, medici, pompieri, polițiști, ambulanțieri.…

- Anuntul asteptat de milioane de elevi si parinti a fost facut de ministrul Educatiei. Iata cand se redeschid scolile si gradinitele in Romania. A fost facut anuntul: cand se redeschid scolile Dupa luni intregi in care elevii au invatat online, vine o veste buna de la Ministerul Educatiei. Anuntul asteptat…

- Romania a remizat la Belfast, scor 1-1, contra Irlandei de Nord, in ultima etapa din Liga Națiunilor. Rezultat care ii ajuta pe „tricolori” sa urce in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți a grupelor din preliminariile pentru Campionatul Mondial. La finalul partidei, ultima din 2020 pentru echipa…

- Raed Arafat a anunțat ca luna decembrie nu va fi una prea aproape de normalitate, fiind așteptata o creștere a cazurilor de coronavirus in Romania. Șeful DSU susține ca se vor impune noi restricții daca cetațenii nu vor ințelege situația in care ne aflam la acest moment.