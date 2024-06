Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta desfașurata de Parchetul European (EPPO) in legatura cu o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19 scoate la iveala o problema grava ce necesita atenție și acțiune imediata. In urma perchezițiilor efectuate in…

- E o intrebare tot mai des auzita in zilele noastre: de ce sa mai dam bani unui stat care pare sa alunece tot mai mult intr-o ineficiența generala, fara a ne oferi in schimb beneficii tangibile pentru banii pe care ii cheltuim? Intrebarea e mai mult decat justificata, mai ales in contextul in care mulți…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, marți, legea care ii lasa 10 ani fara permis pe șoferii prinși bauți sau drogați la volan. Proiectul inițiat de social-democratul Robert Cazanciuc a primit vot unanim in Camera Deputaților, dupa ce in decembrie fusese votat de majoritatea senatorilor. Legea merge acum…

- OpenAI a anunțat lansarea unui nou model de motor subiacent, denumit GPT-4o, impreuna cu modificari cheie aduse interfeței sale de utilizator, ceea ce va aduce un impuls semnificativ utilizatorilor versiunii gratuite a ChatGPT. Aceasta platforma de chatbot a declanșat un intreg nou val de inteligența…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) ar putea anunța o reducere a dobanzii de politica monetara in cadrul ședinței Consiliului de Politica Monetara programate pentru luni, 13 mai, conform estimarilor analiștilor financiari. Aceștia anticipeaza ca BNR va relua ciclul de scadere a dobanzilor, dupa o pauza…

- Astazi, presedintele Klaus Iohannis a fost primit de omologul sau sud-coreean, Yoon Suk-yeol, la Palatul prezidential. Intalnirea are loc in cadrul vizitei oficiale de trei zile, pe care Președintele Romaniei o face in Coreea de Sud. Discuțiile dintre Klaus Iohannis si omologul sau vizeaza teme privind…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a avut astazi, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec. Intrevederea dintre Angel Tilvar și Kathleen Kavalec a oferit prilejul abordarii unor subiecte importante pe dimensiunea de aparare. S-a discutat despre situația…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai multe șanse la Primaria Capitalei, s-a intalnit cu bucureștenii din Sectorul 4 al Capitalei, locul din București „de care ii era dor” și unde se vede cu ochiul liber care este rezultatul proiectelor sale de pe vremea cand ea primar aici. „Dupa mulți ani……