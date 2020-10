Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a infectat pana acum 6 milioane de americani și a ucis alți 190.000. In cartea sa, intitulata „Furie”, Bob Woodward, jurnalistul care a pornit scandalul „Watergate” și a caștigat...

- Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti! Este insa corect sa fac cateva precizari : 1. Campania…

- Documente atasate: REGULI privind deschiderea restaurantelor Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 31 august, Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca va propune un amendament la proiectul de rectificare bugetara al orașului, prin care toate cele aproximativ 2.000 de cadre didactice și personalul auxiliar sa fie testate pentru coronavirus inainte de inceperea noului an școlar.Primarul…

- Incidentul a avut loc luni dimineata, in timpul momentului de reculegere care a avut loc in curtea Serviciului de Ambulanta Timis, scrie Opinia Timisoarei. Angajatii au pornit sirenele ambulantelor in memoria colegei lor de la SAJ Prahova, care a murit duminica din cauza Covid-19, dar acest lucru i-a…

- Ordinul dat de premierul Ludovic Orban privind efectuarea de controale la sange la terasele din Romania produce primele efecte.Doua cluburi din statiunea Mamaia au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), la unul doar zona de bucatarie,…

- Grecia nu a renunțat sa ceara celor care vor sa intre pe teritoriul elen prezentarea unui test molecular negativ pentru infecția cu COVID-19. Numarul mare de centre care efectueaza aceste teste, anunțat de premierul Ludovic Orban, nu este insa suficient. Mai ales ca, din toate aceste centre, doar cateva…

- Guvernul va aproba Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic si o va transmite la Parlament spre dezbatere si adoptare in procedura de urgenta, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. https://www.facebook.com/watch/?v=2978318108963263.…