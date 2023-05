Când folosim "doar" și "decât". Cum să scriem corect Zilnic, ne intalnim cu zeci de persoane care folosesc cuvintele din vocabularul limbii romane intr-un mod eronat. Aceasta limba este una dintre cele mai complexe din intreaga lume, cu toata ca noua ni se pare ușor sa o vorbim. Astfel ca, unele cuvinte le pun probleme chiar și nativilor. Printre cele mai des greșeli intalnite facute de romani in scris și in vorbit este folosirea adverbelor "decat" in locul lui "doar" și invers. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este un preparat de baza pentru romani, savurat de generații intregi. Cu toate ca nu este deloc complicat de facut, pentru a fi sigur ca vei pune pe masa pentru familie și musafiri un preparat ca la carte, este nevoie sa ții cont de cateva reguli, pași pe care sa nu ii omiți niciodata. Afla, […] The…

- Zilnic, intalnim zeci de persoane care folosesc cuvintele intr-un mod eronat. Limba romana este una dintre cele mai complexe din intreaga lume, cu toata ca noua, romanilor, ni se pare ușor sa o vorbim. Insa, nu este de fiecare data așa. Astfel ca, unele cuvinte le pun probleme chiar și nativilor. Așa…

- Apa de gura folosita in exces poate deveni periculoasa. Medicul stomatolog Sorina Stroe explica de ce! „Apa de gura conține clorhexidina , un dezinfectant foarte eficient in uzul dentar. Totuși, studii recente arata ca aceasta reduce cantitativ diversitatea bacteriana, eliminand și bacteriile bune,…

- Ți-a placut vreodata sa deslușești iluzii optice? Playtech Știri are o noua provocare pentru tine, in ziua de marți, 18 aprilie. Cati caini fara pete sunt in imaginea de mai jos? Trebuie sa oferi raspunsul la problema in maximum noua secunde. Playtech Știri iți prezinta o noua iluzie optica Iți plac…

- Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) l-a amendat, vineri, cu suma de 25.000 de dolari pe pivotul francez Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) si cu 15.000 de dolari pe antrenorul echipei, Chris Finch, dupa criticile la adresa arbitrilor, acuzati de favorizarea echipelor mari, informeaza…

- Militarul originar din Republica Moldova, executat de ruși dupa ce a rostit "Glorie Ucrainei", a fost decorat post-mortem de președintele Zelenski cu titlul de "Erou al Ucrainei". Acesta a lasat in urma un baiat de 18 ani si o familie indurerata.

- Un dormitor de mici dimensiuni poate fi o bataie de cap pentru iubitorii de design interior si pentru noii proprietari ai unei case, dar poti face din acesta locul ideal pentru relaxare si somn odihnitor. Este esential sa iei mereu in considerare faptul ca dormitorul nu trebuie sa fie o camera cu scopuri…

- Pe vremea cand eram mici ne uitam la filmele cu James Bond, sau Simon Templar, și visam sa fim cine-știe-ce agenți secreți, cu pistoale, urmariți de baieții rai, și rezolvand mari conspirații. Daca nu ai renunțat inca la acel vis, te anunțam ca SRI face angajari, anunțand și care sunt posturile de care…