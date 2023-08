Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca, odata cu promulgarea Legii Anastasia, inițiata de PSD, șoferii bauți, drogați sau fara permis care produc accidente mortale nu mai scapa de inchisoare. Premierul Marcel Ciolacu a postat pe Facebook un mesaj unde se declara foarte increzator in Legea Anastasia,…

- Șoferii asigurați RCA la Euroins au trimis pana acum doar 63.000 de cereri de denunțare a polițelor de asigurare auto, au precizat pentru HotNews.ro oficialii CITR, lichidatorul judiciar al fostului lider RCA intrat in faliment. In condițiile in care ​una din patru mașini asigurate RCA are o polița…

- Piața RCA se pregatește de o schimbare importanta. Ministerul Finanțelor a pregatit un proiect de lege pentru modificarea asigurarii obligatorii de raspundere auto. Lovita in ultimii ani de multe falimente, piața RCA se va schimba radical, dar nu intr-un sens bun pentru șoferi. Proiectul de lege va…

- Dupa falimentul companiei bulgarești de asigurari Euroins, tot mai multe service-uri auto și-au inchis porțile, pentru ca nu au mai putut sa achite salariile angajaților și facturile emise de furnizorii de piese, conform Gandul. Proprietarii de service-uri auto arata cu degetul spre Autoritatea de Supraveghere…

- Inflația si falimentul unor mari companii de asigurari din țara nu sunt singurele cauze care duc la scumpirea poliței RCA. Numarul accidentelor rutiere și valoarea despagubirilor platite majoreaza prețurile, spun specialiștii.Din pacate, Romania este in frunte la acest capitol din cauza numeroaselor accidente…

- Furtunile puternice fac prapad in Romania. Un nou ciclon mediteranean loveste zone intinse din tara noastra si aduce fenomene meteo extreme. Mai intai a lovit partea de vest a tarii, unde ruperile de nori au provocat inundatii. Jumatate de tara se afla sub Cod galben de vreme rea, iar meteorologii avertizeaza…

- Moment-cheie pentru 100 de mii de pagubiți și aproape 2,5 milioane de clienți cu polite RCA la Euroins. Societatea de asigurari a intrat, oficial, in faliment. Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti, la cererea Autoritatatii pentru Supraveghere Financiara.

- REUȘITA… Visul de a-și recupera piețele pierdute dupa Revoluție a companiei vasuiene Vascar, iata ca se implinește astazi. Dupa doi ani de verificari, tatonari și colaborari intre instituții din Romania și SUA, Vascar revine pe o piața pe care exporta inainte de 1989, cand aceasta companie se numea…