Cand expira, de fapt, alimentele si cat de daunatoare sunt dupa Uneori, metoda cea mai buna de a-ti da seama daca mancarea din frigider mai poate fi consumata nu este sa verifici data de expirare.



Datele de expirare sunt mai mult estimari decat orice altceva. Ele iti arata data la care anumite alimente ajung la limita calitatii lor, conform Natural Resources Defence Council, un ONG non-profit de mediu.



Cualte cuvinte, dupa acea data, multe din ele mai pot fi consumate, dar calitatea lor nu se mai afla la nivel maxim.



"Milioane de americani arunca mancare perfect consumabila la gunoi pentru ca ei cred ca nu mai e buna de mancat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

