- ​Niculae Havrileț, fost șef al Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), este unul dintre noii secretari de stat ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban. Pâna la numirea în…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu.…

- Romgaz analizeaza posibilitatea de a prelua o participatie de 15-20% din proiectul Neptun din Marea Neagra, a anuntat Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz. Acesta spune ca pe 18 noiembrie, consultantul care se ocupa de exitul Exxon din Romania a contactat producatorul roman de gaze pentru…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost ales, vineri, membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook. "Salut alegerea domnului…

- Ministerul Economiei, Energiei si al Mediului de Afaceri va avea doi secretari de stat pe Energie, iar Niculae Havrilet, fostul presedinte al ANRE, ar fi o solutie buna pentru unul dintre aceste posturi, a declarat, vineri, ministrul de resort, Virgil Popescu (foto), informeaza Agerpres.Citește…

- * Depozitele de gaze sunt pline si exista un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, insa chiar si asa Romania nu-si poate acoperi varfurile de consum din perioada geroasa, intrucat capacitatea de extractie este limitata, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei, informeaza Agerpres.Citește și: Romania − granarul Europei,…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…