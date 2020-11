Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Becali a fost prinsa pe picior gresit, zilele trecute, in centrul Bucurestiului. Cum si-a batut joc fata lui Gigi Becali de regulile impuse de autoritatile din Romania pentru a stopa raspandirea coronavirusului?! Cum a fost surprinsa pe strada fata lui Gigi Becali In varsta de 24 de ani, Alexandra…

- Oricat de milionar ai fii, tot copilul mamei ramai, nu-i așa? Ei bine, este și cazul lui Dan Diaconescu, care, atunci cand vine vorba despre cea care i-a dat viața, uita de absolut orice, chiar și de regulile de circulație! Cum a gafat-o fostul prezentator TV pe strazile Capitalei? Imagini ”senzaționale”…

- Gigi Becali a ajuns din nou in atenția presei! Latifundiarul din Pipera este prieten doar cu Dumnezeu, nu și cu legea, din nefericire! Cum fost surprins celebrul milionar imediat dupa ce a incalcat regulile de circulație de mai multe ori? Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza!

- Patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, 62 de ani, spune ca noul coronavirus este un ”fleac”, in condițiile in care toți din jurul sau s-au infectat cu el și au scapat pentru ca a avut medicamente sa le dea, noteaza Antena 3. Latifundiarul din Pipera a menționat ca in viitor va cumpara medicanteme…

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Cand vine vorba despre relaxare, Florin Piersic Jr. nu vrea sa fie deranjat de nimeni! Celebrul actor și-a luat toate masurile de... ”precauție” pentru a nu fi asaltat de fani! Sunteți curioși sa vedeți cum s-a afișat in public? Imagini de senzație surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!

- Mihai Mincu, supranumit ”prințișorul din Dobroești”, a fost sufletul petrecerii intr-un club de pe litoral. Ginerele lui Gigi Becali, insoțit de soția lui, Teodora, dar și de sora acesteia, Alexandra, s-au simțit foarte bine in locația de fițe de la mare, unde au fost surprinși de paparazzi, care i-au…