Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au spart o petrecere, vineri seara, la un restaurant din localitatea Cicarlau. Ajunși la fata locului, oamenii legii au constatat ca la eveniment sunt prezente in jur de 65 de persoane. Nu mica le-a fost mirarea polițiștilor cand l-au identificat pe celebrul Connect-R printre invitați. Vedeta…

- Momente șocante pentru Ionuț, un tanar muncitor, care a fost batut in ultimul hal, in timp ce se intorcea de la serviciu. Tanarul spune ca totul s-a intamplat din senin, pe strada, fara sa aiba in prealabil un conflict cu cineva.

- Anastasia Lazariuc a intrat in vizorul celor mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, care au surprins-o in ipostaze demne de o veritabila gospodina. Fie ploaie, fie vant, cea mai ”scumpa” la vedere vedeta nu se abate de la treburile casnice, iar acum avem și dovada.

- Andreea Raicu s-a decis sa scape de rutina zilnica și a plecat in vacanța pe care și-o dorea de mult. Aceasta s-a lasat fotografiata in mai multe ipostaze, printre care și intr-o poziție de yoga, care a lasat fanii cu gura cascata.

- ”Acum, cand se anunța ca niște creșteri salariale nu vor mai avea loc, sindicate ale polițiștilor demareaza proteste, iar polițiștii ies in strada.Foarte bine, e dreptul lor sa protesteze, revendicarile lor sunt corecte.Cu toate astea, eu nu am sa ies in strada și nici nu am sa protestez pentru așa…

- Este cert ca pentru Iulia Albu dragostea plutește in aer, dar a facut-o sa uite pana și de educație? Celebra creatoare de moda a ieșit sa cineze la un restaurant de fițe din Capitala, insa și-a lasat bunele maniere acasa! Vedeta a facut mai multe gesturi nepoliticoase chiar in fața iubitului ei, inainte…