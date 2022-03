Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu face o femeie pentru a ajunge la timp la intalnirea cu iubitul ei? Raspunsul il gasim in acțiunile Emmei chiar in trafic. Iubita lui Tavi Colen a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile Capitalei.

- Dan Bittman face orice pentru a-și putea duce la capat obiectivele, asta chiar daca inseamna sa incalce chiar și regulile de circulație. Cantarețul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in trafic, acolo unde n-a mai ținut cont de nimic.

- Roxana Dobre nu se sfiește atunci cand vine vorba de aspectul ei fizic și prorpiile placeri, astfel ca incalca nonșalant inclusiv regulile de circulație doar pentru a ajunge la timp la salonul de infrumusețare! Iata cum au surprins-o paparazzii SpyNews pe iubita lui Florin Salam!

- Dan Diaconescu a fost prins in offside chiar ziua, in amiaza mare! Fostul patron OTV nu se uita in jur atunci cand este cu prietenii, astfel ca "iși permite" sa incalce nonșalant regulile de circulație. Iata cum l-au surprins paparazzii SpyNews!

- Cristina Rus este mereu atenta la detalii, insa atunci cand vine vorba de o porție de mancare calda, se pare ca artista nu mai ține cont de nimic. Iata ce reguli de circulația a incalcat, dar și cum au surprins-o recent paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro!

- Certurile sunt la ordinea zilei in cuplul Brigitte și Florin Pastrama, insa cu toate astea, cei doi dovedesc mereu marea dragoste care este intre ei, indiferent de locul unde se afla. Ba mai mult decat atat, atunci cand sunt impreuna, nu mai țin cont de nimic, nici macar de regulile de circulație. Iata…

- Nicoleta Luciu a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in plina zi facand slalom printre mașini de la un salon de infrumusețare la altul. Cum la fizic e mereu atenta, la regulile de circulație nu prea, astfel ca a incurcat traficul la intrarea intr-o benzinarie.

- Ioan Andone nu-și neglijeaza niciodata prietenii, iar ori de cate ori are ocazia iese cu ei in oraș. Antrenorul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania in timp ce a luat masa in oraș cu un prieten, dar și cum incalca regulile de circulație in trafic.